Gedson Fernandes: 'Performansım iyi!'

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes, ligin kalan bölümünde rakip kim olursa olsun her maçın zor geçeceğini söyledi.



Fernandes, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yeşil-mavili takımın gerçekleştirdiği antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bireysel performansından çok takıma yaptığı katkının önemli olduğunu belirtti.



Altay maçındaki performansının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Fernandes, "Ancak sahaya çıktığımda takım için faydalı olmaya elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Performansımın iyi olması benim ve takımım adına sevindirici." diye konuştu.



Altay karşısında 67. dakikada kendisine yapılan hareketi VAR uygulaması sonrası izleyen hakem Fırat Aydınus'un penaltı kararı vermediğini dile getiren Fernandes, "Çok fazla yorum yapamıyorum. Bana göre penaltı, bazı insanlara göre penaltı olmayabilir ama bana göre çok açık penaltı. Vermemeleri ile ilgili bir sıkıntı yok. Herkes hata yapabiliyor." ifadelerini kullandı.



Ligde Medipol Başakşehir'i ağırlayacaklarını kaydeden Fernandes, "Ligin sonu yaklaşmaya başladı. Bulunduğumuz pozisyon belli. Artık maç maç bakmamız gerekiyor. Rakip kim olursa olsun her maç zor geçecek. Futbolumuza bakmamız gerekiyor. Yeni oyuncular mutlaka takıma katkı sağlayacak ve ben de onlardan biriyim. Bizim ilk etapta kendimize bakmamız ve oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Her maç oyunumuzu daha ileri taşımalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Fernandes, Rize'ye yeni geldiğini ve yavaş yavaş alışmaya başladığını sözlerine ekledi.





