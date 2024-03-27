Gaziantep Valisi Çeber'den Gaziantep FK'ye ziyaret

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Çeber, ziyarette kulüp başkanı Memik Yılmaz, teknik direktör Selçuk İnan ve futbolcularla görüştü.Çeber, ziyaretteki konuşmasında, takımı ikinci kez ziyaret ettiğini ve maçlara sürekli geldiğini hatırlattı.Tüm güçleriyle takımın arkasında olduklarını anlatan Çeber, şunları kaydetti:Konuşmanın ardından futbolcularla ve Selçuk İnan ile sohbet eden Vali Çeber, futbolcuların antrenmanını izledi ve başarılar dileyerek kulüpten ayrıldı.