Gaziantep'ten Erol Bulut ve istifa iddialarına yanıt

Fenerbahçe'ye kaybetmelerinin ardından istifa edeceği konuşulan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut için açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'ten Erol Bulut ve istifa iddialarına yanıt
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29 Nisan 2022 23:34
Gaziantep FK'nın Fenerbahçe'ye kaybetmesinin ardından Erol Bulut'un istifa edeceği yönündeki haberlere, kırmızı-siyahlı kulüpten cevap geldi.

Sporx'e konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal "Erol Bulut'un istifa durumu söz konusu değil." dedi.

Ayrıca Cevdet Akınal "Erol Hoca'dan bize gelen bir şey yok. Yola devam ediyoruz, olağanüstü toplanacak bir şey de yok." ifadelerini kullandı.

HABER: Ali Budak

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