Gaziantep'te Mehmet Büyükekşi görevi bırakıyor!

Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, Mayın ayı sonu veya Haziran ayının başında yapacakları olağan genel kurulda yeni yönetimin göreve geleceğini ve Başkan Mehmet Büyükekşi ile kendisinin yeni yönetimde olmayacağını söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te Mehmet Büyükekşi görevi bırakıyor!
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04 Mayıs 2021 14:26
Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmenolağan genel kurulda yeni yönetimin göreve geleceğini ve Başkan Mehmet Büyükekşi ile kendisinin yeni yönetimde olmayacağını söyledi.

Son iki yılda başarılı bir takım ortaya çıktığını dile getiren Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, "Bu sezon ilk 5 hedefimiz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ligi en iyi yerde tamamladık. Bu sezonda ilk 5 için mücadele ediyoruz. Lig sonunda ise olağan kongremizi yapacağız. Bu kongrede ben ve Başkanımız Mehmet Büyükekşi aday olmayacak. Yeni gelecek olan arkadaşlarımızında her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Müslüm Özmen, kongre kararının daha önce alındığını dile getirerek, "Şimdi alınmış bir karar değil. Kulübümüzün olağan kongresi bu yıl yapılacak. Bizde bu kongrenin hazırlıklarını yapıyoruz. Zaten şu anda yeni bir yönetim şekillenmiş gibi gözüküyor. Bizlerde başkanla birlikte olmayacağız. Biz bir yıl diye göreve geldik ve iki yıldan buyana başarılı bir takım olduğumuza inanıyorum. Bu sezonda ilk 5 hedefimiz vardı ve devam ediyor. Ama, şu andada 8. sırada başarılı bir takımımız var" dedi. [Gaziantep Olay]



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