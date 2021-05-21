Gaziantep FK'da koronavirüs testleri pozitif çıkmasından dolayı geçtiğimiz hafta sonu Belçika'ya dönmeyi planlayan ancak karantinada olmasından dolayı bir süre daha Gaziantep'te kalan Kevin Mirallas ülkesine gecikmeli gitti.



Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre; Kırmızı siyahlı takımda karantinada olan bir başka oyuncu Osama Rashid'te tatile geç ayrılan isimlerden oldu.



MİRALLAS TAKIMDA KALACAK MI?



Çocuklarının eğitim sorununu çözememesinden dolayı Gaziantep'te kalması sallantıda olan Kevin Mirallas ile Gaziantep FK sözleşme uzatmak isterken oyuncunun ise henüz bir karar veremediği öğrenildi.



1 sene çocuklarından ayrı kalmasından dolayı ailevi problemler de yaşayan Kevin Mirallas'ın Gaziantep'te kalıp kalmayacağının ise henüz belirsiz olduğu bildirildi.



