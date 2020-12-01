Büyükekşi, Süper Lig'de son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor maçının hakem yönetimini eleştirirken, Ali Palabıyık'ın birçok haksız kararına maruz kaldıklarını savundu.Ligin 10. haftasında Yeni Malatyaspor ile yapılan karşılaşmada haksız bir kırmızı kartla 10 kişi kaldıklarını, öncesinde faul olduğuna inandıkları bir golle de beraberliğe razı bırakıldıklarını dile getiren Büyükekşi, VAR imkanına rağmen karardan dönülmemesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını aktardı.Gaziantep FK'nin bir şehri ve milyonları temsil ettiğini vurgulayan Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:Mehmet Büyükekşi, teknik direktörleri Marius Sumudica'ya hakemlerin ön yargılı yaklaştığını ileri sürdü." diyen Büyükekşi, şu görüşlerini paylaştı: