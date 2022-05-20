Gaziantep sezonu galibiyetle kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.



Gaziantep Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep FK 2-0 kazanarak sezonu galibiyetle kapattı.



Karşılaşmanın 41. dakikasında Gaziantep FK Stankovski'nin golüyle öne geçerken 59'da Maxim skoru 2-0'a getirdi ve Gaziantep FK sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla Gaziantep FK sezonu 46 puanla tamamlarken Çaykur Rizespor ise 36 puanda kaldı ve küme düştü.





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