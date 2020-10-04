Gaziantep Mirallas'ı sağlık kontrolünden geçirdi

Transferin son günlerine girilirken Gazitantep FK Kevin Mirallas'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Sözleşmesi elinde olan 32 yaşındaki Belçikalı oyuncu Gazitantep'e gelerek sağlık kontrolünden geçirildi. Resmi prosedürlerin halledilmesinin ardından ise resmi imzaların atılması bekleniyor.Hücumün her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Mirallas daha önce Lille, Saint Etienne ve Olympiakos, Everton, Fiorentina, Royal Antwerp takımlarında oynamıştı.