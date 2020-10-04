Gaziantep Mirallas'ı sağlık kontrolünden geçirdi

Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.

, Fotoğraf; EPA
Gaziantep Mirallas'ı sağlık kontrolünden geçirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2020 23:39
Transferin son günlerine girilirken Gazitantep FK Kevin Mirallas'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sözleşmesi elinde olan 32 yaşındaki Belçikalı oyuncu Gazitantep'e gelerek sağlık kontrolünden geçirildi. Resmi prosedürlerin halledilmesinin ardından ise resmi imzaların atılması bekleniyor.

Hücumün her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Mirallas daha önce Lille, Saint Etienne ve Olympiakos, Everton, Fiorentina, Royal Antwerp takımlarında oynamıştı.

Foto: Gaziantep Güneş





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için