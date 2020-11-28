Gaziantep - Malatya maçında 4 gol, 2 kırmızı!

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip 19. dakikada Kevin Mirallas'ın golüyle öne geçerken, 48'de Oğuz Ceylan'ın kırmızı kartı sonrasında 10 kişi kaldı. 49. dakikada Adem Büyük maça dengeyi getirdi.Jean Armel Kana-Biyik, 74. dakikada attığı golle takımını yeniden üstünlüğe taşıdı.90+5'te Hafez'in sol kanattan yaptığı ortasına Semih Kaya kafayı vurdu, ardından altıpasta topu önünde bulan Topalli ağları havalandırdı. Gol pozisyonu VAR'da incelendi ve hakem Ali Palabıyık golü verdi. Yoğun itirazlar sonucunda Sumudica da 90+9'da kırmızı kart gördü. Sumudica sinirlenerek tepki gösterdi ve soyunma odasının yolunu tuttuAlınan bu sonucun ardından Gaziantep FK 15 puana yükselirken yenilmezlik serisini 9 maça taşıdı. Yeni Malatyaspor ise 12 puan oldu.Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, BAY geçecek. Malatyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.17. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Oğuz Ceylan'ın ceza sahasının sağından kafayla içeriye gönderdiği pası tamamlayan Mirallas, topu ağlarla buluşturdu: 1-035. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş kafayla vurdu, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.48. dakikada Acquah ile ikili mücadele giren Oğuz Ceylan, hakemin faul kararına yaptığı itiraz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyuna dışına gönderildi.50. dakikada konuk ekip skoru eşitledi. Ceza sahası dışında topla buluşan Adem Büyük'ün aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-1.60. dakikada defansın arkasına sızan Umut Bulut'un şutunda kaleci Abdulsamed Damlu topu kontrol etti.74. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Serbest şuta kafayla karşılayan Kana Bıyık'ın şutu fileye gitti: 2-1.90+5. dakikada konuk ekip skoru tekrar eşitledi. Ceza sahasında Semih Kaya'nın pasıyla buluşan Topalli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.90+6. dakikada hakemin VAR'dan gelen uyarı üzerine golü geçerli saymasının ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakeme yoğun itirazlarda bulundu ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.KalyonAli Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OlguncanGünay Güvenç, Tosça, Kana Bıyık, Djilobodji, Oğuz Ceylan, Sousa, Olkowski, Maxim (Dk. 76 Enver Cenk Şahin), Mirallas (Dk. 89 Jefferson), Kenan Özer (Dk. 51 Vetrih), Muhammet Demir (Dk. 76 Andre Sousa, Dk. 89 Furkan Soyalp)Abdulsamed Damlu, Chebake (Dk. 90 Topalli), Wallace, Semih Kaya, Hafes, Acquah, Ndayishimiye (Dk. 83 Fofana), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 69 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük, Tetteh, Umut Bulut (Dk. 69 Ahmed Ildız)Dk. 17 Mirallas, Dk. 74 Kana Bıyık (Gaziantep FK), Dk. 50 Adem Büyük, 90+5 Topalli (Yeni Malatyaspor)Dk. 48 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), 90+5 Marius Sumudica (teknik direktör) (Gaziantep FK)Dk. 44 Muhammet Demir, Dk. 45+3 Maxim, 45+4 Kenan Özer, Dk. 52 Tosça (Gaziantep FK), Dk. 50 Acquah, Dk. 65 Kübilay Kanatsızkuş, Dk. 84 Hafes (Yeni Malatyaspor)