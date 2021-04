Gaziantep: 'Futbolcularımız suçlu değil mağdur'

Gaziantep FK, yasadışı bahis oynadıkları iddia edilen ve bu nedenle geçici süreyle kadro dışında bıraktığı 3 oyuncusuyla ilgili aldıkları kararı açıkladı.



Gaziantep, oyuncuların mağdur edildiği yönünde bir inanışları olduğu ve bu nedenle tekrar antrenmanlara başlayacaklarını duyurdu.



İşte Gaziantep'ten yapılan açıklama:



"Kulübümüzde forma giyen üç futbolcumuzla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bazı basın kuruluşlarında çıkan iddiaları üzüntüyle takip ettik. Bu iddiaların ardından futbolcularımızdan, kulübümüz olarak savunmalarını talep etmiş olup, kendileri de gerekli bilgi ve belgelerini kulübümüze sunmuşlardır.



Bu yaşanılan gelişmelerin ardından futbolcularımız, savcılığa giderek gerekli şikayetlerde bulunmuşlardır. Tarafımıza ve adli makamlara sunulan belge ve bilgiler ışığında, kulübümüzce oluşan kanaat futbolcularımızın, bir suça karışmaktan öte mağdur edildikleri yönündedir. Basında aleyhlerine çıkan haberler tüm bu olaylara ilave olarak mağduriyetlerini daha da arttırmaktadır.



Gaziantep Futbol Kulübü olarak, bu iddiaların hemen ardından yönetim kurulumuz toplanarak, hem iddialara konu olan oyuncularımızı hem de takımımızı koruma amacıyla ve savunmaları tarafımıza ulaşana kadar geçtiğimiz gün oynanan BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmaması kararlaştırılmıştır.



Ancak elde edilen gerekli belge ve bilgiler ışığında yönetim kurulumuz, oyuncularımızın bu olaylar üzerinden daha fazla yıpratılmaması gerektiğini düşünerek, adli makamlara taşınan bu olayın ardından futbolcularımızın bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağını ve maç kadrosuna alınmalarının herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini kararlaştırmıştır.



Olayla ilgili adli makamlarımızın yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde araştırmalar sürmeye devam edecektir.



Gaziantep Futbol Kulübü olarak; bu olayın bir an önce tüm gerçekleriyle gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.



Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu"



NE OLMUŞTU?



Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'ın kalecisi Günay Güvenç ve futbolcuları Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin'in illegal bahis sitesinden Gaziantep FK - Kasımpaşa maçına Kasımpaşa 2 gol atar şeklinde bahis oynadığı iddia edildi.



Çıkan iddiaların ardından Gaziantep FK'da BB Erzurumspor maçı kamp kadrosuna kaleci Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin alınmadı.



Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi de üç futbolcunun kadro dışı bırakıldığını doğrulayarak, "Bize de bir takım duyumlar geldi, kadro dışı bırakıp savunma istedik..Savunmaları gelince karar vereceğiz" dedi.



Konuyla ilgili olarak Başkan Mehmet Büyükekşi ile konuştuğunu ifade eden Günay Güvenç;" Koruma amaçlı Erzurum maçında oynamamamız ön görüldü. Başkanımız sonra zaten yargı önünde bunları ispatlar ve normal hayatımıza döneriz" dedi.



HER ŞEY NASIL BAŞLADI?



TV100'de yayınlanan "VAR Odası" programının yorumcularından Emre Bol, ""Gaziantep FK -Kasımpaşa maçı için Gaziantep FK oyuncularından 3 tanesi Kasımpaşa 2 gol atar oynamışlar. Maç kaç kaç bitti? 2-2. Kimse bana bir şey anlatmasın. Kasımpaşa; 2 gol atıyor mu? Atıyor. 198'er bin TL adam başı para kazanıyorlar. Yasa dışı bahis şirketi; bunların futbolcu olduğunu öğreniyor. "Size parayı vermiyorum" diyor. Bir tane çok büyük maç var. İki tane de küçük maç daha var. Araştırıyorum." iddiasında bulundu.



Emre Bol'un iddiasının ardından Günay Güvenç ve Enver Cenk Şahin açıklamalarda bulundu.



GÜNAY GÜVENÇ'İN AÇIKLAMALARI



Hayatım boyunca bahis gibi şeylerden uzak durdum. Arkadaş çevremi bile ona göre seçiyorum. Çevremde en iyi arkadaşım bile böyle iddia tarzı şeyleri söylemez çünkü benim karşı çıkacağımı bilir. Benim Emrullah adındaki arkadaşım evde bahis sitesine giriyor yani bu bildiğimiz o sitelerden değil. Emrullah benim menajerim değil can yoldaşım. Ve siteye girdiğinde tombala turnuvaları, tavla turnuvaları oluyor orada kendini eğlendirmek istiyor kendisi. Oradaki siteye giriyor sonra bunlar Emrullah'tan 10 bin tl para istiyor. Emrullah bana eğlenelim biraz diyor. Bende eğlen nolacak diyorum. Kendisi de zaten bana dedi zaten kazanacağımız bir şey yok. Öyle zaman geçeyim falan dedi.



EMRULLAH BENDEN PARA İSTEYİNCE



Sonra siteden canlı destekten yazıyor Emrullah param yattı mı sitedekilerde bu sitenin bir limiti var diyor. Arkadaşımda bana geliyor Günay bunların limiti varmış bana 10 bin TL destek olabilir misin. Bende istersen olurum diyorum. Sonra benim şahsi hesabımdan para gönderiyorum.



O gece Denizbank'ta bir sorun oluşuyor ve benim param arkadaşın hesabına düşmüyor askıya alınıyor. Sonra ben kendi şahsi hesabımdan bahis sitesine para yatırıyorum. Ondan sonra bunlar benim ismi görünce dolandırma moduna giriyorlar ama ben o zamana kadar hiç bişeyin farkında değilim. Arkadaşın numarasını arıyorlar ve o da benim numaramı veriyor. Bende Emrullah'a çık bu işe girme paranı iade iste dedim. Siteden sonra bir limit var o limiti doldurmanız lazım diyorlar.



DOLANDIRDIKLARINI FARKETTİM AMA!



Uğur Dağ isimli hesabına para yatırıyorum. Sonra onunda hesabına düşmüyor para. Sonra Emrullah'a mesaj atıyorlar bu para bize gelmedi ve bankanı ara teyit ettirki bizim hesabımıza düşsün. Bende bankayı arıyorum gece vakti. Onlar bankadan teyit işlemi sonrası oraya düşüyor. Çıkmak istedik ve çıkmak için bize 40 bin tl daha yollamanız lazım. Sonra size geri ödememiz için 80 bin liraya tamamlamanız lazım diyorlar. Bende bu sırada Emrullah'a bunlar bizi dolandırıyor iş başka yerlere gidecek diyorum. Ve sonrasında en azından paramızı kurtaralım diyorum.



CENK VE BİLAL'İN OLAYDAKİ ROLÜ



Sonra benim paraya ilk 10 bin askıya alınınca 80 bin tl'ye tamamlamak istediler bana iade etmek için. Sonra Cenk'i aradım bu hesaba para gönderirmisin dedim o da hiç sormadan o hesaba parayı yolluyor. O da Uğur Dağ'a yolluyor. Cenk ile Bilal'in işteki durumu bu. Benim suçum arkadaşa yardımcı olayım derken beni dolandırdılar. Sonra bu parayı yatırıyoruz toplam 80 bin tl. Ben ilk günden başkanımızla paylaştım. Bütün süreci beraber takip ettik. Bilal sen bunu yatır bana iade edecekler bende sana yarın veririm diyorum. Bilal'de 3 kere yatırıyor. Faiz var, vergi var, yeni güne girdiğimiz için bankanın limitleri değişti derken 190 bine tamamlıyoruz bunu.



BANA NESİNE'YE ÜYE OL DEDİLER



Çünkü onlar bana diyorki yeni gün limiti 190 bin. Bilal'de yatırdı 53 bin ve 28'er bin iki kez. Sonra bana iade edin dediğimde Denizbank Bilal'in hesabını veriyorum birşey gelmiyor. Sonra bana diyor Nesine.com'a gireceksin ve oradan 3 tl'lik bir kupon yapacaksın ve sonra para o siteye düşecek ve sen al ver yapacaksın. Burada jeton bende düştü. Telefonu kapatıyorum. İnstagramdan yazmaya başladılar. Bütün her şey elimde. Oynasam dik dururum. Benim üzüldüğüm nokta keşke ben olsam bu işin içinde. Bilal ve Cenk'te bu işin içine dahil olması.



ENVER CENK ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI



ÖNCE 20 BİN, SONRA 40 BİN İSTEDİ



Fenerbahçe maçından sonra ailemin yanına Kocaeli'ne gittim. Sahur yaparken Günay abi acil para istedi. Günay abi beni aradı Vakıfbank hesabın var mı dedi var abi dedim.Önce 20 bin, sonra 40 bin gönderdim. O ara dolandırıldığını ne o, ne biz biliyoruz. Bahis şikesi diye bir şey yok



KADRO DIŞI KALDIK, ÇÜNKÜ..



Namusum ve şerefim üzerine yemin edebilirim. Böyle bir şey yok. Kadro dışı kalmamızın sebebi, maçta bu iddialar nedeniyle sıkıntı yaşamamak adına kulüp bizi korumak istedi. Yarın savcılığa da gideceğim.



BİLAL BAŞACIKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI



O akşam PlayStation oynuyordum, sahuru bekliyordum. Günay abi beni aradı, acil olduğunu, para yatırmamı istedi. Hangi bankan var dedi, Ziraat Bankam var dedim. Günay abiyi tanıdığım için, abimiz, kaptanımız zaten, ben de 110 bin TL yatırdım.