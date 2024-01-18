Gaziantep FK, yeni orta sahasını açıkladı

Gaziantep FK, Rumen orta saha oyuncusu Deian Sorescu'yu transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, yeni orta sahasını açıkladı
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18 Ocak 2024 18:06
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Deian Sorescu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Polonya Ligi takımlarından Rakow'un formasını giyen Romanya Milli Takımı oyuncusu 26 yaşındaki Deian Sorescu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Rumen futbolcunun, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilerek, "Deian Sorescu'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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