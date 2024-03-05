Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırıyor

Gaziantep FK, Marius Sumudica ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırıyor
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05 Mart 2024 22:34
Süper Lig'de zor günler geçiren Gaziantep FK'da beklenen değişim yaşanıyor.

Ali Budak'ın haberine göre; Gaziantep FK yönetimi, daha önce "yola devam" kararı aldığı Marius Sumudica ile Antalyaspor mağlubiyetinin ardından yolları ayırma kararı aldı.

Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, ligde oynadığı son 11 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

28 puanı bulunan Gaziantep FK, 18. sırada ve küme düşme hattında bulunuyor.

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