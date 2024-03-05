Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırıyor

Süper Lig'de zor günler geçiren Gaziantep FK'da beklenen değişim yaşanıyor.
Ali Budak'ın haberine göre; Gaziantep FK yönetimi, daha önce "yola devam" kararı aldığı Marius Sumudica ile Antalyaspor mağlubiyetinin ardından yolları ayırma kararı aldı.
Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, ligde oynadığı son 11 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.
28 puanı bulunan Gaziantep FK, 18. sırada ve küme düşme hattında bulunuyor.
Ali Budak'ın haberine göre; Gaziantep FK yönetimi, daha önce "yola devam" kararı aldığı Marius Sumudica ile Antalyaspor mağlubiyetinin ardından yolları ayırma kararı aldı.
Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, ligde oynadığı son 11 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.
28 puanı bulunan Gaziantep FK, 18. sırada ve küme düşme hattında bulunuyor.
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