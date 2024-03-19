Gaziantep FK, milli arayı fırsat olarak görüyor

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, milli maçlar dolayısıyla Trendyol Süper Lig'e verilecek arayı fırsat olarak gördüklerini, bu arayı en iyi şekilde değerlendirip kalan müsabakalara odaklanacaklarını söyledi.Yılmaz, AA muhabirine, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.Oyuncuların maçta iyi bir performans gösterdiğini aktaran Yılmaz, ortaya konulan oyundan memnun olduğunu ifade etti.Gaziantep FK'nin ruhunda pes etmenin olmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:Süper Lig'de topladığı 31 puanla 17. sırada ve küme düşme hattında bulunan kırmızı-siyahlı takım, ligin 31. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.