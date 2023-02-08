Gaziantep FK-Galatasaray maçı nasıl oynanacak?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili etkisi altına alan deprem konusunda henüz uzmanlar bile yorum getiremezken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bununla ilgili olarak açıklamada bulunması kafaları karıştırdı.



Futbolseverlerin kafasındaki en büyük soru işareti; 24. haftada oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray ve Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmaları...



MAÇLAR NASIL OYNANACAK?



Olağanüstü Hal kapsamında bulunan ve depremin etkilerinden önemli oranda etkilenen iki kentin takımlarının, 17-20 Şubat tarihleri arasında oynanacağı açıklanan ligde nasıl ev sahipliği yapacağı merak konusu oldu. Lider durumda bulunan Sarı-kırmızılılar, Gaziantep deplasmanına nasıl gideceği, burada nasıl bir karşılaşma oynayacağı, arka arkaya yaşanan olası artçıların futbolcuları nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. TFF'nin maçın olası Gaziantep dışında oynatma isteği ise ev sahibi için adeta bir ceza olacağı şeklinde yorumlandı.



Yine aynı hafta içindeki diğer karşılaşma ise Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak. Depremde büyük travma yaşayan Hatay'ın bazı futbolcularının göçükten çıkması, teknik adamların başına gelenler ve depremin Adana'da da hissedilmesi, karşılaşmayı büyük sıkıntıya sokuyor.





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