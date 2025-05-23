Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.



Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek.



Ligde çıktığı 34 maçta 43 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri 41 kez havalandırdı, kalesinde 46 gol gördü.



İç saha performansıyla öne çıkan kırmızı-siyahlılar, bu sezon sahasında oynadığı 17 maçın 10'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.



Sahasında en az gol yiyen takım



Taraftarı önünde kalesinde 12 gol gören Gaziantep ekibi, iç sahada en az gol yiyen takım ünvanını korudu ve bu maçlarda 22 kez rakip ağları havalandırdı.



Ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Kasımpaşa ile 11 kez karşı karşıya geldi.



Bu müsabakalarda rakibine 4 kez kaybeden kırmızı-siyahlılar, 4 maçta galip gelirken 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



İki takım arasında oynanan son iki maçta Gaziantep FK, rakibine kaybetmedi.



Güneydoğu temsilcisinde Alexandru Maxim, Badou Ndiaye, Deian Sorescu, Bruno Viana, Emmanuel Boateng, Semih Güler ve Ogün Özçiçek, bu maçta kart görmeleri durumunda 38. ve son haftada oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında görev alamayacak.



Maxim kulüp tarihine geçiyor



Gaziantep FK'nin Trendyol Süper Lig'e çıktığı ilk sezon Mainz 05'ten kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, forma giydiği 188 müsabakayla zirveyi kulübün eski futbolcularından Cihan Can ile paylaşıyor.



Maxim, Kasımpaşa maçında süre alması durumunda kulübün en çok forma giyen futbolcusu ünvanına sahip olacak.



