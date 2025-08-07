07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Gaziantep FK evinde Galatasaray'ı ağırlıyor

Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK, evinde son şampiyon Galatasaray'ı ağırlayacak.

calendar 07 Ağustos 2025 14:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin açılış maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'ndaki maç, saat 21.30'da başlayacak.

Ligdeki 7. sezonunda seyircisinin önünde puan mücadelesine ilk kez başlayacak Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir, ekibindeki ilk resmi maçına çıkacak.


- 13. RANDEVU

Gaziantepspor FK ve Galatasaray arasında oynanan 12 karşılaşmanın 10'undan galip gelen sarı-kırmızılılar, son 6 maçta kırmızı-siyahlılara puan vermedi.

Gaziantep FK, tek galibiyetini 2021-22 sezonunda 3-1'lik skorla elde etti. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda rakibine 11 gol atan Gaziantep FK, kalesinde 27 gol gördü.

