Gaziantep FK'dan Boateng bombası!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Emmanuel Boateng ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gaziantep FK'dan Boateng bombası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2024 22:06
Son güncelleme 25 Aralık 2024 22:55
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Emmanuel Boateng ile sözleşme imzalandığını açıkladı. 

1.5 yıllık sözleşme imzalanan 28 yaşındaki futbolcu, kendisini Gaziantep FK'lı yapan sözleşmeye imza attı.

Santrafor pozisyonunda görev alan Ganalı oyuncu, bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah ile çıktığı 13 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.  Boateng'in kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Emmanuel Boateng'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Yeni transferimiz Emmanuel Boateng, takımımızla antrenmanlarına başlayacak olup, transfer tescil dönemi açıldığında forma giymeye hazır olacaktır." ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery