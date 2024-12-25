Gaziantep FK'dan Boateng bombası!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Emmanuel Boateng ile sözleşme imzalandığını açıkladı.



1.5 yıllık sözleşme imzalanan 28 yaşındaki futbolcu, kendisini Gaziantep FK'lı yapan sözleşmeye imza attı.



Santrafor pozisyonunda görev alan Ganalı oyuncu, bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah ile çıktığı 13 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Boateng'in kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.



Açıklamada, "Emmanuel Boateng'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Yeni transferimiz Emmanuel Boateng, takımımızla antrenmanlarına başlayacak olup, transfer tescil dönemi açıldığında forma giymeye hazır olacaktır." ifadelerine yer verildi.



