Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi sona erdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, genç teknik adam ile yolların ayrıldığı aktarıldı.



İşte Gaziantep FK'nın açıklaması:



"Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.



Erol Bulut ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."





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