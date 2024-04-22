Gaziantep FK, 3 maç sonra 3 puan mutluluğu yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Gaziantep FK, 3 maç sonra galibiyete ulaşarak taraftarını sevindirdi.



Ligin 29. haftasında taraftarı önünde Beşiktaş'ı 2-0 yenen Kırmızı-siyahlı ekip, devam eden haftalarda Çaykur Rizespor'a 3-1, Corendon Alanyaspor'a 3-0 ve MKE Ankaragücü'ne ise 3-1 yenildi.



Gaziantep temsilcisi dün Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek 3 maç sonra galip geldi. Gaziantep FK, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyet ile puanını 34'e yükselterek 16. sıraya yükseldi.



- Selçuk İnan ikinci galibiyetini aldı



Gaziantep FK'de ligin 29. haftasında göreve getirilen teknik direktör Selçuk İnan, takımın başında 5. maçına çıktı.



Gaziantep kariyerine Beşiktaş'ı yenerek başlayan İnan, sonrasında Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne yenildi, Kasımpaşa'yı ise yendi.



İnan, böylelikle Gaziantep FK'de takımın başında ikinci galibiyetini almış oldu.



- Maxim 20 maç sonra gol attı



Gaziantep FK'nin gol yollarından önemli oyuncularından Maxim, ligde 20 maç sonra gol sevinci yaşadı.



Dünkü karşılaşmada 6. dakikada takımın ilk golünü atan Rumen oyuncu, ikinci golün de asistini yaptı.



Ligdeki gol sayısını 3'e çıkaran ve ayrıca 6 asisti bulunan Maxim, son olarak 12. haftada Corendon Alanyaspor'a karşı gol atmıştı.



- 6 oyuncu kart sınırında



Gaziantep FK'de Dragus, Maxim, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ sarı-kart ceza sınırında bulunuyor.



Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak.









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU