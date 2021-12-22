Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.



Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibe ekibi galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Furkan Soyalp ve 78. dakikada Famara Diedhiou (kendi kalesine) kaydetti. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'un tek golü ise 62. dakikada Joao Novais'ten geldi.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK, son 3 maçta 2. galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti. Aytemiz Alanyaspor ise 27 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.





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