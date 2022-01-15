Gaziantep'e 3 futbolcudan iyi haber

Gaziantep'te idmana, Kovid-19 test sonucu negatif çıkan ve izolasyon süreci biten 3 futbolcu da katıldı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'e 3 futbolcudan iyi haber
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15 Ocak 2022 22:45
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Ligde son oynanan maçta Beşiktaş karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenileme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamladı.

İdmana, Kovid-19 test sonucu negatif çıkan ve izolasyon süreci biten 3 futbolcu da katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

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