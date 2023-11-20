Gavi'den Barcelona ve İspanya'ya kötü haber!

Barcelona, İspanya'nın Gürcistan ile oynadığı maçta sakatlanan Gavi'nin sağ diz çapraz bağlarında yırtık ve buna bağlı olarak yan menisküs yırtılması tespit edildiğini açıkladı. Gavi, sakatlığı nedeniyle EURO2024'te forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Gavi'den Barcelona ve İspanya'ya kötü haber!
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20 Kasım 2023 14:59
Son güncelleme 20 Kasım 2023 15:05
Barcelona, İspanya'nın Gürcistan ile oynadığı maçta sakatlanan Gavi'nin durumuna dair bir açıklama yaptı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuya yapılan testlerde, genç oyuncunun sağ diz çapraz bağlarında yırtık ve buna bağlı olarak  yan menisküs yırtılması tespit edildiği belirtildi.

Barcelona, Gavi'nin sakatlığı nedeniyle önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını duyurdu.

EURO 2024'TE OLMAYACAK!

Gavi'nin sakatlığının ardından 7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. İspanyol futbolcunun durumuna göre bu sakatlık süresi 8-9 aya çıkabilir.

Gavi, sakatlığı nedeniyle Almanya'da düzenlenecek EURO2024'ü kaçıracak.

Bu sezon Barcelona'da 15 maça çıkan Gavi, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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