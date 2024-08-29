Gasperini: ''Zaniolo kumarını kazanamadık''

Serie A ekibi Atalanta'nın Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için İtalyan cephesinden açıklama geldi.



Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Zaniolo ile ilgili açıklama yaparak hayal kırıklığını anlattı.



Gasperini yaptığı açıklamada, "Hücumda çok fazla oyuncumuz yok. Zaniolo'nun sakatlığı vardı. Aldığımızdan beri neredeyse 2 ay geçti ama Zaniolo üzerine oynadığımız kumarı kazanamadık. Elimiz kolumuz bağlı." yorumunu yaptı.



Zaniolo, şu ana dek takımıyla 1 maçta görev yaptı.





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