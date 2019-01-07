Garry Rodrigues: 'Reddedilmeyecek bir teklifti, Galatasaray yine şampiyon olacak'

29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sarı kırmızılı camiaya teşekkür etmişti, o mesaj...

Garry Rodrigues, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için çok zor olacak. Ama hem ailem, hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum. Burada yaşadığım mutluluk, şampiyonluk ömrüm boyunca unutmayacağım şeyler. Unutamayacağım şeylerden bir diğeri de büyük Galatasaray taraftarının desteği. Stadımızdaki her maçta rakibe sahayı dar eden, bizi ileriye taşıyan tarifi olmayan muhteşem gücünüz her zaman aklımda olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübü'ne yürekten teşekkür ediyorum."

Galatasaray'da sezon başında ücretine zam yapılarak garanti ücreti 1.9 milyon Euro'ya çıkartılan Garry Rodrigues, Al-İttihad'la anlaşmaya vardı ve sarıkırmızılılara mesaj yolladı.Sözlerine "Reddedilmeyecek bir teklif aldım" diyerek başlayan Rodrigues, "Galatasaray'da hayalimi gerçekleştirdim ve kariyerimdeki ilk şampiyonluğu burada yaşadım. Hocam Fatih Terim'i, takım arkadaşlarımı ve muhteşem taraftarı hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.Yeşil Burun Adalı oyuncu, "Galatasaray'da başka bir seviyeye çıktım ve bu yüzden teklif aldım. Futbolda ayrılıklar olur. Hem benim hem de kulüp için çok iyi bir teklifti. Al-İttihad beni çok istedi. Kalbim Galatasaray'da olacak, yine şampiyonluğa ulaşacaklar" dedi.Rodrigues, Al-İttihad'a resmi imzayı dün akşam attı. Akabinde Galatasaray, Rodrigues'in bonservisi için kasasına 10 milyon 250 bin Dolar girdiğini açıkladı. Söz konusu rakamın yüzde 20'si, oyuncunun eski kulübü PAOK'a ödenecek