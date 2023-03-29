Galler 3 puanı tek golle aldı!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Galler, sahasında Letonya ile karşılaştı.



Cardiff City Stadium'da oynanan maçı Galler 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 41. dakikada Kieffer Moore kaydetti.



Galler, bu sonuçla milli takımımızın da yer aldığı D Grubu'nda 2. sıraya yükseltti. Letonya ise 0 puanla son sırada yer aldı. Letonya 2 maç sonunda henüz rakip filelere gol atamadı.



Grubun bir sonraki maçında Letonya, Türkiye ile karşılaşacak. Galler ise Ermenistan'ı ağırlayacak.





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