  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer

Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru'dan ilk açıklama!

Galatasaray'ın Everton'ndan kiralık olarak kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA
Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru'dan ilk açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2018 21:39
Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, transferinin ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bugün sarı kırmızılı takıma resmen katılan ve yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Nijeryalı futbolcu, "Türkiye'nin en büyük takımı ile bu yolculuğa başlayacağım için çok mutluyum. Takımın başarıya ulaşması için elimden geleni yapacağım. Bana sağlanan bu olanak için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Onyekuru'nun bu paylaşımının altında yeni transferlerine büyük ilgi gösterdi ve destek oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için