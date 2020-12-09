Galatasaray'ın savunması geçit vermiyor

Galatasaray, üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye ortak olurken özellikle savunmadaki başarısıyla alkış topladı

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Galatasaray'ın savunması geçit vermiyor
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09 Aralık 2020 09:39
Galatasaray, üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye ortak olurken özellikle savunmadaki başarısı ve istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Ligde oynadığı 11 maçta toplam 7 golü kalesinde gören Galatasaray, bu gollerin sadece 2 tanesini ceza sahası içinden yapılan vuruşlardan yedi. Bu goller de Alanya ve Sivas maçlarında gerçekleşti. Diğer yenilen 5 gol ise ya ceza sahasının dışından ya da penaltıdan geldi.

Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao da ligde 120 ile en çok top kazanan stoper olmayı başardı. Marcao'yu 117 ile Rizesporlu ile Yassine Meriah takip etti.

 



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