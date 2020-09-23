Galatasaray'ın Michael Seri teklifi belli oldu

Orta saha takviyesi için arayışta olan Galatasaray, eski oyuncusu Jean Michaël Seri'yi bir defa daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon 29 yaşındaki orta sahayı Fulham'dan bir seneliğine kiralamış ve İngiliz ekibine 1,5 milyon avro ödeme yapmıştı. Aslan'ın sezon bitiminde bir yıl daha kiralama isteğine Fulham 'Kiralık değil, satılık' cevabını vermişti. İngiliz ekibi geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Lemina'yı kiralık olarak renklerine katınca, Seri kadroya bile giremez oldu.



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TEKLİF 1 MİLYON € OLACAK!



Ligde iki maçta henüz puanla tanışamayan Fulham'ın, Seri'yi satma konusundaki planları tutmadı. Fildişili yıldıza hiçbir kulüp talip olmayınca sarı-kırmızlılar yeniden harekete geçti. Geçen sezon Fulham'a 1,5 milyon avro kiralama bedeli ödeyen Galatasaray'ın yeni teklifi ise 1 milyon avro olacak. Seri de yeniden Galatasaray formasını giymeyi çok istiyor. Zorda kalan Fulham'ın cevabının olumlu olması durumunda Seri bir sezon daha Galatasaray'da olacak.



