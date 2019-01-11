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Galatasaray'ın listesindeki Zeneli için ilk resmi teklif

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Arber Zeneli için Strasbourg ilk resmi teklifini yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın listesindeki Zeneli için ilk resmi teklif
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11 Ocak 2019 02:55
Heerenveen'deki başarılı performansının ardından Galatasaray'ın da gündemine gelen Arber Zeneli için ilk resmi teklif Fransa'dan geldi.

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği genç Kosovalı Arber Zeneli için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg, Heerenveen'e resmi teklif yaptı.

Fransız basınında yer alan haberde Lionel Carole'ün de formasını giydiği Strasbourg'un, Zeneli için Heerenveen'e 3 milyon euroluk bonservis teklifinde bulunduğu belirtildi.

Galatasaray, eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink'in çalıştırdığı takımda forma giyen Zeneli için Hollanda temsilcisiyle temas kurmuştu.

23 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Eredivisie'de 16 maçta 3 gole imza attı.

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