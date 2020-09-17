Neftçi Bakü XI

: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Lawal, Ibara Doniama.

Galatasaray XI: Fatih Öztürk, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Taylan, Belhanda, Ömer, Emre Kılınç, Babel, Diagne.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında Galatasaray, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor.Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00 başlayacak karşılaşmayı İskoç Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek. Mücadele DSmart platformunki Spor Smart kanalında yayınlanacak.Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu önemli karşılaşmada koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyirciler stada alınmayacak.Galatasaray'da sakatlıkları süren Muslera ve Emre Akbaba maç kadrosunda olmayacak. yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 79. maçına çıkacak.Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 78 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılı takım, 67 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 31'ini ise kaybetti.Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 104 gol atarken, kalesinde ise 116 gol gördü.UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda çarşamba günü Azerbaycan'ın Neftçi takımına konuk olacak Galatasaray, son dönemde Avrupa kupalarında deplasmanda galibiyet elde edemiyor.Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 dış saha karşılaşmasından üstün ayrılamadı.Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemdeki 20 deplasman mücadelesinde rakiplerine 16 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.Galatasaray, galibiyet sevinci yaşayamadığı son 20 deplasman müsabakasında rakip fileleri sadece 9 kez havalandırabildi. Hücumdaki kısır görüntüsünün yanı sıra savunmada da zorlanan Galatasaray, 20 maçlık dönemde 49 kez rakip futbolcuların gol bulmasını önleyemedi.Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 8 müsabakada da gol atamadı.Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı söz konusu müsabakalarda sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ve Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.Galatasaray, son iki dış saha maçında ise Real Madrid'e 6-0, Paris Saint-Germain'e 5-0 kaybetti.Galatasaray, son dönemde Avrupa kupalarındaki kötü performansıyla dikkati çekiyor.Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son yıllarda mazisini arıyor. Müzesinde UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı bulunduran ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla ön plana çıkan sarı-kırmızılı ekip, eski günlerini özlüyor.Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından yaptığı 13 maçta galibiyet alamadı.Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 grup müsabakasında 1 beraberlik alıp 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon doğrudan gruplarda mücadele eden Galatasaray, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle grup sonuncusu oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.Galatasaray, Avrupa kupalarında galibiyet sevinci yaşayamadığı son 13 müsabakada hücum ve savunmadaki kötü performansıyla dikkati çekti.Sarı-kırmızılı takım, galibiyet hasreti yaşadığı söz konusu 13 maçlık süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırabilirken, kalesindeki 24 gole engel olamadı.Galatasaray, son 13 maçı kapsayan periyotta 10 müsabakada hiç gol atamazken, kalesini sadece 3 karşılaşmada kapatabildi.UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Azerbaycan'nın Neftçi takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 286. maçına çıkacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 285 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 377 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 428 gole engel olamadı.Avrupa kupalarında 99 kez sahadan üstün ayrılan Galatasaray, yarın kazanması durumunda bu kulvarda 100. galibiyetini elde edecek.