Ziraat Türkiye Kupası ilk 16 turunda deplasmanda Boluspor'u 1-0 yenerek evine avantajlı dönen Galatsaray'da genç yıldızlar maç sonrası açıklamalarda bulundu.Mücadelede kurtarışlarıyla adeta maçın yıldızı olan genç eldiven İsmail Çipe sarı-kırmızılı taraftara teşekkür ederken, "Maça iyi başladık. Boluspor'un etkili atakları oldu. İyi karşılık verdi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, onların desteği ile galip ayrıldık. Kendi evimizdeymiş gibi güzel bir oyun oynattılar bana. Arkadaşlarımıza ve hocama teşekkür ediyorum. İstanbul'da da daha güzel bir sonuçla turu atlayacağımızı düşünüyorum." dedi.Galatasaray'ın bir diğer genç yıldızı Yunus Akgün, galibiyet sonrası takım arkadaşlarını kutlarken teknik direktör Fatih Terim'e teşekkürlerini iletti ve, "Abilerimin ve takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Bu soğukta bizi bırakmayan büyük alatasaray taraftarına teşekkür ederim. Fatih hocamızın olması bizim için büyük bir şans. Gençler de bunu için çalışıyor zaten, görüyor. İnşallah ilerde 11 oyuncusu olmak istiyoruz." dedi.Galatasaraylı Celil ise, Fatih Terim'in kendilerine verdiği şans için teşekkür ederken, Selçuk İnan'ın yerine oyuna girmesini de değerlendirerek, "Rakibimizi tebrik ederim, çok iyi bir direnç gösterdiler. Deplasmanda bu skorla maç kazanmak büyük avantaj. Fatih hocanın olması bize güven veriyor. Bize de kendimizi geliştirmeye çalışyoruz. Umarım istedğimiz olur. Fatih hocamız bize şans veriyor, güven veriyor. Selçuk abi benim için kariyeriyle büyük bir örnek. Nasip bu işler. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi ve konuşmasını sonlandırdı.