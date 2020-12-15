Galatasaray'ın genç oyuncusuna süre yetmedi

Galatasaray'da genç oyuncu, Bartuğ Elmaz'ın oyuna girmesi için süre yetmedi.

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Galatasaray'ın genç oyuncusuna süre yetmedi
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15 Aralık 2020 23:15
Galatasaray'ın genç oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın oyunun son dakikalarında maça girebilmesi için süre yetmedi.

İlk kez sarı-kırmızılı ekibin resmi maçında kadroya giren 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın uzatma bölümünde değişiklik için kenara geldi. Ancak değişiklik yapılamadan hakem maçı sonlandırdı. 

Kariyerinde ilk kez A takımda maça çıkma şansı yakalayan Bartuğ, sürenin yetmemesi üzerine bunu gerçekleştiremedi.



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