Galatasaray'dan 'scout' transferi: Ryan Porteous!

Galatasaray, Hibernian'ın 21 yaşındaki stoperi Ryan Porteous için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'dan 'scout' transferi: Ryan Porteous!
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29 Mayıs 2020 14:09
Galatasaray, Hibernian'ın genç stoperi Ryan Porteous'u transfer gündemine aldı.

Scotland Herald'da yer alan habere göre; Hibernian formasıyla gösterdiği performans dikkat çeken Porteous için Galatasaray'ın resmi bir teklif yapmadığı vurgulandı. Ancak, sarı kırmızılı ekibin Porteous'u İskoçya'ya gelerek birkaç defa izlediğini ve yapılacak teklifin de hazır olduğunu belirtti.

Porteous için Galatasaray'ın yanısıra Almanya Bundesliga'dan da bazı kulüplerin takipte olduğunun altı çizildi.

AVRUPA U21'DE DİKKAT ÇEKTİ

Hibernian altyapısından yetişen ve İskoçya U21 formasıyla Avrupa U21 Şampiyonası'nda gösterdiği performans dikkat çeken Porteous, İskoçya A Milli Takım aday kadrosuna da seçildi.

Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Porteous, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.

RYAN PORTEOUS - KÜNYE

Doğum Tarihi: 25 Mart 1999
Doğum Yeri: Dalkeith / İskoçya
Bölgesi: Sağ Stoper
Boyu: 1.88
Sözleşme Bitiş Tarihi: 31 Mayıs 2023

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