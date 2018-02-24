  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray Kulübü, Bursaspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok ve Ryan Donk hakkında açıklama yaptı. İşte sarı-kırmızılıların açıklaması...

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2018 14:34
Galatasaray Kulübü, Bursaspor maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Teleset Mobikya Akhisarspor maçının hazırlıklarına başlarken, sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Ryan Donk'un sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Eren Derdiyok için "Dün oynanan Bursaspor maçından sonra sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinin ardından sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde kontüzyon (ezilme) tespit edilen oyuncumuz Eren Derdiyok'un tedavisine başlanmıştır." denildi.

Ryan Donk için yapılan açıklamada ise "Ryan Donk'un Bursaspor karşılaşması sonrası sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkik ve muayenesinin ardından sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edilmiştir. Yapılan ilk müdahalesinden sonra taburcu olan oyuncumuzun tedavisine ve takibine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için