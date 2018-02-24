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Galatasaray Kulübü, Bursaspor maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Teleset Mobikya Akhisarspor maçının hazırlıklarına başlarken, sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Ryan Donk'un sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Eren Derdiyok için "Dün oynanan Bursaspor maçından sonra sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinin ardından sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde kontüzyon (ezilme) tespit edilen oyuncumuz Eren Derdiyok'un tedavisine başlanmıştır." denildi.Ryan Donk için yapılan açıklamada ise "Ryan Donk'un Bursaspor karşılaşması sonrası sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkik ve muayenesinin ardından sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edilmiştir. Yapılan ilk müdahalesinden sonra taburcu olan oyuncumuzun tedavisine ve takibine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.