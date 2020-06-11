Galatasaray'dan rakiplere hız tuzağı!

Rize analizini gerçekleştiren CimBom'da, teknik patron Terim; Onyekuru, Falcao ve Feghouli üçlüsüyle bir görüşme yaptı. Savunma arkasına koşularla rakibi yıpratmayı planlayan Sarı- Kırmızılılar'da, öndeki üçlüye özel görevler verildi.

Galatasaray'dan rakiplere hız tuzağı!
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11 Haziran 2020 10:54
Süper Lig'in kaldığı yerden devamı için artık geri sayıma geçilirken, Galatasaray'da yüksek tempo, yerini taktiksel çalışmalara bıraktı. Sarı-Kırmızılılar'da dün, Çaykur Rizespor analizi yapılırken, bu doğrultuda belirlenen taktik program takımla paylaşıldı.

Teknik direktör Fatih Terim, antrenman sırasında özellikle forvet üçlüsüyle uzun bir görüşme yaptı. Rize'yi orta sahada durdurup, savunma arkasına yapılacak koşular ve hızlı hücumlarla devirmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, Onyekuru, Falcao ve Feghouli üçlüsüne oyun içerisinde sık sık değiştirilmesi gereken özel görevler verdi.

Oyun içinde farklı görevler

Fatih hoca Falcao'dan mutlaka orta sahaya kadar gelerek rakip stoperleri öne çıkarmasını, böylece solda Onyekuru'ya alan açmasını istiyor. Bazı bölümlerde ise Onyekuru'nun geride kalmasını, Falcao'nun stoperlerin arasına çapraz koşular atarak, sağda Feghouli'yi boşa çıkarmasını bekliyor.

'Gözünüz Onyekuru'da olsun'

Ayrıca Ömer, Belhanda ve Emre Akbaba gibi sahada olduğunda asist ihtimali yüksek oyunculara, Onyekuru'yu her seferinde gözle kontrol ederek, Nijeryalı yıldızın savunma arkasına yapacağı koşular için doğru zamanda uzun top göndermeleri talimatı verildi.


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