Galatasaray'dan rakiplere hız tuzağı!

Süper Lig'in kaldığı yerden devamı için artık geri sayıma geçilirken, Galatasaray'da yüksek tempo, yerini taktiksel çalışmalara bıraktı. Sarı-Kırmızılılar'da dün, Çaykur Rizespor analizi yapılırken, bu doğrultuda belirlenen taktik program takımla paylaşıldı.Teknik direktör Fatih Terim, antrenman sırasında özellikle forvet üçlüsüyle uzun bir görüşme yaptı. Rize'yi orta sahada durdurup, savunma arkasına yapılacak koşular ve hızlı hücumlarla devirmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, Onyekuru, Falcao ve Feghouli üçlüsüne oyun içerisinde sık sık değiştirilmesi gereken özel görevler verdi.Fatih hoca Falcao'dan mutlaka orta sahaya kadar gelerek rakip stoperleri öne çıkarmasını, böylece solda Onyekuru'ya alan açmasını istiyor. Bazı bölümlerde ise Onyekuru'nun geride kalmasını, Falcao'nun stoperlerin arasına çapraz koşular atarak, sağda Feghouli'yi boşa çıkarmasını bekliyor.Ayrıca Ömer, Belhanda ve Emre Akbaba gibi sahada olduğunda asist ihtimali yüksek oyunculara, Onyekuru'yu her seferinde gözle kontrol ederek, Nijeryalı yıldızın savunma arkasına yapacağı koşular için doğru zamanda uzun top göndermeleri talimatı verildi.