Galatasaray'dan Manchester United'a teklif

Brezilya basını, Galatasaray'ın Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Fred için temasta olduğunu yazdı.

Haber; Yeni Asır
Galatasaray'dan Manchester United'a teklif
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01 Eylül 2020 12:30
Galatasaray'ın Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Fred için temaslarını Brezilya basını da doğruladı. Brezilya basınında Lance'nin haberine göre, Galatasaray Fred'i 1 yıllığına kiralamak için Manchester United'a teklifte bulunacak. İngiliz ekibinin bir yeni transfer halinde Galatasaray ile kiralık transfer üzerine masaya oturuma ihtimali var. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi teklifi yapması bekleniyor.

FATİH IBRADI GELİŞMESİ

Bu arada Gaziantep FK'daki sportif direktörlük görevinden istifa eden Fatih İbradı'nın ismi de Galatasaray'la anılmaya başladı. İbradı daha önceki Terim döneminde sarı-kırmızılı kulüpte altyapı sorumlusu olarak çalışmıştı.

 

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