Galatasaray'dan Manchester United'a teklif

Galatasaray'ın Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Fred için temaslarını Brezilya basını da doğruladı. Brezilya basınında Lance'nin haberine göre, Galatasaray Fred'i 1 yıllığına kiralamak için Manchester United'a teklifte bulunacak. İngiliz ekibinin bir yeni transfer halinde Galatasaray ile kiralık transfer üzerine masaya oturuma ihtimali var. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi teklifi yapması bekleniyor.



FATİH IBRADI GELİŞMESİ



Bu arada Gaziantep FK'daki sportif direktörlük görevinden istifa eden Fatih İbradı'nın ismi de Galatasaray'la anılmaya başladı. İbradı daha önceki Terim döneminde sarı-kırmızılı kulüpte altyapı sorumlusu olarak çalışmıştı.







