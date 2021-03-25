Galatasaray'dan Kaan Ayhan için görüşme kararı

Galatasaray'da gündeme yeni bir savunmacı daha geldi. Buna göre Cimbom, A Milli Futbol Takımı'mızda forma giyen Sassuolo'lu Kaan Ayhan'ın peşine düştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'dan Kaan Ayhan için görüşme kararı
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25 Mart 2021 10:51
Sezon sonunda Marcao ile yeni bir sözleşme imzalaması beklenen Galatasaray'da transfere dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, gelecek sezon savunma bölgesi için düşündüğü ismi buldu.

Buna göre Galatasaray, daha önce de kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'ı yeniden gündemine aldı.

SASSUOLO İLE GÖRÜŞÜLECEK

Kaan Ayhan'ın sağ bek, stoper ve ön liberoda forma giyebilmesi sarı kırmızılıların iştahını kabartıyor.

Bununla beraber Galatasaraylı yöneticilerin en kısa zamanda Sassuolo ile transfer için masaya oturacağı aktarıldı.

 



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