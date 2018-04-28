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Galatasaray'dan derbiye özel video

Galatasaray, Süper Lig'deki kritik Beşiktaş derbisi öncesinde 'Cimbom başı dik yürür' paylaşımında bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan derbiye özel video
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28 Nisan 2018 19:23
Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynayacağı kritik maç öncesi yavaş yavaş heyecan artmaya başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabı da bu heyecanı bir video ile yükseltti. Resmi twitter hesabından paylaşılan video Florya'daki derbi çalışmalarının görüntüleri yer aldı.

Video twitterda #CimBomBaşıDikYürür etiketiyle paylaşıldı. Galatasaray taraftarı daha önce bir Beşiktaş maçı öncesinde 'CimBom Başı Dik Yürür' mesajının olduğu bir tirbün şov yapmıştı.



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