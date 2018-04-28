Galatasaray'dan derbiye özel video

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Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynayacağı kritik maç öncesi yavaş yavaş heyecan artmaya başladı.Sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabı da bu heyecanı bir video ile yükseltti. Resmi twitter hesabından paylaşılan video Florya'daki derbi çalışmalarının görüntüleri yer aldı.Video twitterdaetiketiyle paylaşıldı. Galatasaray taraftarı daha önce bir Beşiktaş maçı öncesinde 'CimBom Başı Dik Yürür' mesajının olduğu bir tirbün şov yapmıştı.