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Galatasaray'dan bu hafta iki KAP birden!

Transferleri 7 Temmuz'daki kampa yetiştirmek isteyen Galatasaray, anlaşmaya vardığı Emre Akbaba ve Aziz Behich'le ilgili son pürüzleri de giderip, transferleri cuma gününe kadar açıklamak istiyor.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'dan bu hafta iki KAP birden!
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03 Temmuz 2018 10:46
Galatasaray, 7 Temmuz'da başlayacak İsviçre kampı öncesi Süper Lig'in iki yıldızıyla anlaşmaya vardı.

Milliyet'in haberine göre, Transferleri kampa yetiştirmek isteyen Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba ve Bursaspor'un sol beki Aziz Behich'le el sıkışan Galatasaray, bu iki transferi cuma gününe kadar açıklamayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar, Emre Akbaba için 5 milyon euro isteyen Alanyaspor'u takas konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Nagatomo'nun yedeği olması beklenen Aziz Behich içinse gözden çıkartılan rakam 2 milyon euro civarında.

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Teknik direktör Erhan Altın,Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transferi konusunda flaş açıklamalarda bulundu. Bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı milli oyuncunun Galatasaray'a transfer olacağını belirten Altın, "Galatasaray gibi Beşiktaş da Emre'yi çok istiyor. Aldığım istihbarat Emre Akbaba'nın Galatasaray ile anlaştığı yönünde. Bu transfer oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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