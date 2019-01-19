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Galatasaray'da yeni transferler kadroda

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, ilk maçına Ankaragücü karşısında çıktı.

Kaynak: AA
Galatasaray'da yeni transferler kadroda
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19 Ocak 2019 19:48
Galatasaray'ın yeni transferi 22 yaşındaki stoper Marcao, sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçına çıktı.

Portekiz'in Chaves takımından devre arasında alınan Brezilyalı savunma oyuncusu, MKE Ankaragücü müsabakasına ilk 11'de başladı.

Bursaspor ile yollarını ayırmasının ardından kadroya dahil edilen Emre Taşdemir ise 21 kişilik kadroda yer aldı.

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