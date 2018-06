Galatasaray'da UEFA zirvesi! Başkanlar toplandı

Galatasaray Stadyum Müzesi'nin resmi açılışı, müzenin bulunduğu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşti. Yapılan açılışın ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de daveti ile sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarının stada gelerek UEFA ile yapılacak olan görüşme konusunda toplantıya oturuldu.Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek de konu hakkında yaptığı açıklamalarda, "Ben 20 yıldır Galatasaray'a hizmet ediyorum. Galatasaray'a hizmet etmekten geri durmayız, Galatasaray'da yoluna sokulması gereken işler var. Her konuda yeni yönetim ile görüşüyoruz, bundan sonra da görüşeceğiz. Başkanlar bir toplantı için davet edildi, Galatasaray'ın geleceğini konuşacağız, herkes kendi fikrini belirtecek. Galatasaray'ın Finansal Fair Play gereği UEFA bir davetiye çıkartmıştır, bu uygulanacak. Geçtiğimiz dönemde 2 kez UEFA'yı ziyaret ettik ve o dönemde Galatasaray'ın mali bağımsızlığı ile ilgili Riva ve Florya projelerini anlattık, bu projelerde devlet desteği var, bunları da UEFA'ya anlattık ve böyle bir imkana sahip Türkiye'deki tek kulüp olduğunu da belirttik. Yapılması gereken bu projelerin hayata geçtiğini gidip UEFA'ya anlatmak" ifadelerini kullandı.Buluşmaya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın 29. Başkanı Alp Yalman, 30. Başkan Faruk Süren, 34. Başkan Ünal Aysal, 36. Başkan Dursun Özbek, geçmiş dönemlerde yönetimlerde görev almış Ali Dürüst ve Fatih Altaylı, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yadımcıları Adil Araboğlu ile Dinç Üner ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik katıldı. Başkanımız Mustafa Cengiz buluşmada eski başkanlardan Adnan Polat'ın selamını iletirken Selahattin Beyazıt ve Mehmet Cansun mazeretleri nedeniyle buluşmaya katılamadı.Başkanımız Mustafa Cengiz burada yaptığı konuşmaya "Tarihi bir anın tespiti" diyerek başladı ve "Camianın da isteği olan barış, kardeşlik ve huzur içinde eski yönetimlerin, Galatasaray'ı temsil eden başkanlarımın burada bulunmasından son derece mutluyum. Bizim her zaman bir hayalimiz vardı. Hep birlikte beraber el ele nice şampiyonluklara. Bugün iki tane tarihi olaya Galatasaray camiası tanıklık etti. Biri müze açılışı. Bu müze açılışında Ali Sami Yen'den bu güne gelen bir başarı. Bütün bunu sağlayan insanlar burada. Bu sadece bana nasip oldu. Ben onlara tekrar, geçmişte müzeye kazandırdıkları, ki yıl başına 38 kupa düşüyor, tek tek teşekkür ediyorum. Tarihe tanıklık edilen bir diğer an ise bu toplantı. İlk kez başkanlarımız toplandı. Yaşayan başkanlarımız ve temsilcilerinin burada olması çok önemli. Bu tarihi bir ana da vesile olduğum için çok mutlu oldum" dedi.