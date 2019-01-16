ONGENDA'DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarına hız veren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı..Önceliği stoper ve forvet transferine veren Cimbom, Marcao ve Emre Taşdemir transferleriyle savunma hattını güçlendirmişti.Galatasaray taraftarının en büyük beklentisi ise forvet transferi. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Bafetimbi Gomis'i Al-Ittihad'a sattıktan sonra golcü transferi yapmamış, Eren-Muğdat forvet rotasyonuyla sezona başlamıştı. Eren Derdiyok ise bu sezon gösterdiği performansla saç baş yoldurmuş ve ilk yarı sonunda teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.Geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncusu Garry Rodrigues'i Al- Ittihad'e satan Galatasaray'ın kanat transferi de yapabileceği konuşuluyordu. Garry Rodrigues'in açığını doldurmak için çalışmalara başlayan Galatasaray yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Rumen basını, sarı-kırmızılı yetkililerin Botoşani ile Ludogorets arasında oynana hazırlık maçında Ludogorets forması giyen Hervin Ongenda'yı izlediğini yazdı.Ludogorets maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 23 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'ın seni izlediğini biliyor musun?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Galatasaray'dan yetkililerin olup olmadığını bilmiyorum. 2020'ye kadar Botoşani ile sözleşmem var. Transfere kulübüm karar verecek. Sezon bitene kadar burada kalmam benim için sorun değil. Daha sonra neler olacağını göreceğiz."Kariyerine PSG altyapısında başlayan Ongenda, Bastia, PEC Zwolle ve Real Murcia formalarını giydi. 23 yaşındaki sol kanat, sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Botosani'ye transfer oldu. Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 550 bin euro. Bu sezon Botasani formasıyla 16 maça çıkan Ongenda, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Ongenda'nın takımıyla olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.