Galatasaray'da seçim öncesi kulisler kaynıyor!

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Süper Lig'de 21. şampiyonluğa odaklanancamia bir taraftan da 26 Mayıs'ta gerçekleşecek 4 adaylı seçimi konuşuyor. Başkan Mustafa Cengiz'den sonra Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu adaylık için başvururken olası senaryolar erken çizilmeye başlandı.Kulüp içerisinde yapılan ilk yorumlara göre, ocak ayındaki olağanüstü genel kurulda sürpriz şekilde göreve seçilen Mustafa Cengiz büyük güç kaybetti. Cengiz'in, Burak Elmas'la yaşadığı sorun, yine kendi listesinden Cenk Soyer'in Elmas'la beraber Ozan Korkut'un listesinde bulunacak olması eleştiri konusu oldu.Mustafa Cengiz'in ocak ayında aldığı oylarda büyük kayıp bekleniyor. Bu oyların Ozan Korkut'a geçeceği öngörülüyor. Dursun Özbek'in oylarının bir bölümünün ise liseli isimlere listesinde yer veren Ali Fatinoğlu'na geçeceği tahmin ediliyor. Bu sayının kaç olacağı ise belirsiz.Bu arada Başkan Mustafa Cengiz'in sarı-kırmızılı kulübe ait resmi twitter hesabını seçim kampanyası için kullanması büyük tepki aldı. Başkan Mustafa Cengiz'in briç şubesine ait bir twitter hesabını üzerine geçirdiği ve kampanyasıyla ilgili mesajları buradan vereceği bildirildi. Bu durum seçime sayılı günler kala camia içerisinde eleştirileri beraberinde getirdi.