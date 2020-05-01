Galatasaray'da Elmander ve Riera iddiası

Gelecek sezon teknik ekipte değişikliğe gidecek olan Fatih Terim, Levent Şahin'i 2. adam konumuna getirmeyi düşünüyor.Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yollarını ayıracak Terim'in eski oyunculardan Johan Elmander ve Albert Riera'yı da teknip ekipte düşündüğü bildirildi.Albert Riera, "Koronavirüs salgını olmasaydı, Terim'in yardımcısı olmak için görüşüyorduk" açıklaması yapmıştı.