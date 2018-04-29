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Galatasaray'da Elmander sahne aldı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Johan Elmander, Beşiktaş derbisi öncesinde sahaya çıktı ve taraftarlara üçlü çektirdi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da Elmander sahne aldı
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29 Nisan 2018 19:10
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan müsabakada Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlendi.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Johan Elmander, derbiyi Türk Telekom Stadı'nda takip etti. İsveçli yıldız futbolcu, Galatasaray'da oynadığı dönemdeki 9 numaralı formasını giyerek taraftarları selamladı. Yıldız oyuncuya mücadele öncesi Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak tarafından bir plaket takdim edildi.


Öte yandan, Galatasaray'ın Sevilla'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Fransız Lionel Carole de tribünde yerini aldı. 

Ayrıca, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, derbiyi statta izledi



ORMAN MAÇA GELMEDİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman derbiyi izlemeye gelmezken 7 yönetici protokol tribünündeki yerini aldı. Hukuk İşleriniden Sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazcıoğlu ise karşılaşmayı siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte deplasman tribününde izledi.



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