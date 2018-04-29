Galatasaray'da Elmander sahne aldı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Johan Elmander, derbiyi Türk Telekom Stadı'nda takip etti. İsveçli yıldız futbolcu, Galatasaray'da oynadığı dönemdeki 9 numaralı formasını giyerek taraftarları selamladı. Yıldız oyuncuya mücadele öncesi Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak tarafından bir plaket takdim edildi.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman derbiyi izlemeye gelmezken 7 yönetici protokol tribünündeki yerini aldı. Hukuk İşleriniden Sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazcıoğlu ise karşılaşmayı siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte deplasman tribününde izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan müsabakada Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlendi.Öte yandan, Galatasaray'ın Sevilla'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Fransız Lionel Carole de tribünde yerini aldı.Ayrıca, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, derbiyi statta izledi