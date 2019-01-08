Galatasaray'a Portekiz'den Brezilyalı stoper

EŞİ HOŞGELDİN MESAJLARINI CEVAPLIYOR













GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ MARCAO KİMDİR? SOL AYAKLI STOPER GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ MARCAO KİMDİR? SOL AYAKLI STOPER

Transfer çalışmalarını sürdüren'ın stoper arayışları kapsamında rotasını Portekiz'e çevirdiği ve Brezilyalıile anlaştığı kaydedildi.Bip Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi ekiplerinden'te oynayan Marcos do Nascimento Teixeira [Marcao] ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.'ın bu transfer karşılığında Chaves'e 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeceyeceği kaydedilirken, oyuncunun da 11 Ocak Cuma günü İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi.Öte yandan Galatasaray taraftarlarının hoşgeldin mesajları attığı Marcao'nun eşi Padidalgo Teixeira, tek tek teşekkür ederek transferin gerçekleşebileceğinin de sinyalini verdi.1996 doğumlu 1,85'lik stoper, sol ayaklı olması nedeniyle Fatih Terim'in öncelikli tercihlerinden biri oldu.Kariyerine Brezilya'da Atletico PR takımında kariyerine başladıktan sonra 2017'de Rio Ave'de kiralık oynadı ve sezon başında da Chaves'e imza attı.Bu sezon Portekliz'de takımının oynadığı 23 maçın tamamında sahada yer alan Brezilyalı oyuncu, 3 de gol atarak skor anlamında yardımda bulundu.