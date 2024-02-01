Galatasaray, Ziyech'i oynattırmadı!

Galatasaray'ın, Afrika Kupası'na yolladığı Faslı yıldızı Hakim Ziyech'i Güney Afrika maçında oynattırmadığı ortaya çıktı.
Ziyech, grup mücadelesinde Zambiya karşısında attığı golle takımına galibiyeti getirmiş fakat sakatlanmıştı. Faslı oyuncu, normal şartlarda Güney Afrika ile oynanan son 16 turunda riske edilerek forma giyecekti.
Karşılaşmanın saatler öncesinde sarı-kırmızılı yönetimin devreye girmesiyle Ziyech, maç kadrosuna alınmadı. Konuyla ilgili görüşmeler yapan taraflar, oyuncu hakkında karşılıklı olarak raporlar gönderdi. Fas cephesi, Ziyech'in sakatlığının kritik olmadığını ve Güney Afrika mücadelesinde riske edilmesinde bir sakınca olmadığını bildirdi. Fakat Galatasaray, yıldız oyuncusunun bu durumda forma giymesini istemedi. Fas cephesi sağlık raporlarıyla oynatılmaması için ikna edildi.
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Fas, Afrika Kupası son 16 turunda Güney Afrika'ya 2-0'lık skorla kaybetti ve organizasyona veda etti. Achraf Hakimi, 1-0 yenik durumdayken beraberlik için penaltı kullandı fakat değerlendiremedi. G.Saray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, takıma katılacak.
Ziyech, grup mücadelesinde Zambiya karşısında attığı golle takımına galibiyeti getirmiş fakat sakatlanmıştı. Faslı oyuncu, normal şartlarda Güney Afrika ile oynanan son 16 turunda riske edilerek forma giyecekti.
Karşılaşmanın saatler öncesinde sarı-kırmızılı yönetimin devreye girmesiyle Ziyech, maç kadrosuna alınmadı. Konuyla ilgili görüşmeler yapan taraflar, oyuncu hakkında karşılıklı olarak raporlar gönderdi. Fas cephesi, Ziyech'in sakatlığının kritik olmadığını ve Güney Afrika mücadelesinde riske edilmesinde bir sakınca olmadığını bildirdi. Fakat Galatasaray, yıldız oyuncusunun bu durumda forma giymesini istemedi. Fas cephesi sağlık raporlarıyla oynatılmaması için ikna edildi.
GERİ DÖNÜYOR
Fas, Afrika Kupası son 16 turunda Güney Afrika'ya 2-0'lık skorla kaybetti ve organizasyona veda etti. Achraf Hakimi, 1-0 yenik durumdayken beraberlik için penaltı kullandı fakat değerlendiremedi. G.Saray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, takıma katılacak.