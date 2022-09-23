Süper Lig'de sıkıntılı geçen 2021-22 sezonun ardından Galatasaray yeni yönetim, yeni teknik heyet ve yeni oyuncularla birlikte 2022- 23 sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı.



Milli araya Adana Demirspor'un averajla ardında 2. sırada giren sarı kırmızılılar 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 16 puan toplarken son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı.



DEPLASMANDA ASLAN GİBİ!



Evinden uzakta oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Cimbom topladığı 10 puanla Süper Lig'de dış sahada en başarılı takım konumunda. Süper Lig'de bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci olarak Muslera öne çıkarken, ligin en çok koşan takımı da iç sahada en çok seyircinin maça geldiği takım da Galatasaray.





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