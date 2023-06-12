Galatasaray, yeni stoperini İtalya'da buldu

Yeni sezon öncesi transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Udinese'de forma giyen Nehuen Perez'i gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, yeni stoperini İtalya'da buldu
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12 Haziran 2023 16:36
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattı için girişimlerini sıklaştırdı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Victor Nelsson'un takımdan ayrılması ihtimaline karşın bir stoper almak isteyen sarı kırmızılılar Udinese'nin 22 yaşındaki Arjantinli stoperi Nehuen Perez'i gündemine aldı.

ATLETICO MADRID GERİ ALABİLİR

Haberde, Galatasaray'ın çok beğendiği Perez'in menajeriyle temasa geçtiği kaydedilirken, oyuncunun eski kulübü Atletico Madrid'in bu sezon 10, gelecek sezon 12.5 ve sonraki sezon 15 milyon euroya oyuncuyu geri alma maddesi olduğuna yer verildi.

22 yaşındaki Nehuen Perez, bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 36 maçta 4 gol kaydetti.



 
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