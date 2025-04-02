Galatasaray, VAR'la penaltı kazandı!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde VAR incelemesinin ardından VAR'la penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, VAR'la penaltı kazandı!
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02 Nisan 2025 21:19
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde VAR'la penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Kaan Ayhan'ın vuruşu Filip Kostic'ten geri döndü. Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda bir elle oynama ve penaltı bekledi.

Hakem Cihan Aydın, VAR'la kısa bir süre görüştükten sonra gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti.

Hakem Cihan Aydın, pozisyonu ekranda izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Osimhen, 27. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

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